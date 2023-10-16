Аліна Гросу зазначила, що вона ніколи не була скандалісткою та намагається зберегти дружні стосунки з колишніми. Про це співачка відповіла в інстаграм-сторіс.
Цікаво Навчається на акторку: де зараз Аліна Гросу, яка працювала з Лепсом і зустрічалась з росіянином
Чи спілкується Гросу з ексчоловіком
Шанувальники поцікавилися в артистки, чи спілкується вона з Олександром Комковим після розлучення. Знаменитість відверто зізналася, що не підтримує з ексчоловіком жодних зв'язків.
Аліна Гросу з Комковим / Фото з інстаграму співачки
Також Аліна Гросу зазначила, що ні з ким не розривала стосунки з конфліктами, тож з колишніми партнерами в неї приятельські відносини.
Якщо ви про колишнього чоловіка, то ні, ніколи. І не бачу взагалі сенсу… А з хлопцями колишніми в мене не було ніколи якихось конфліктних ситуацій. Розходились, бо бачили, що в нас різні шляхи. Я не скандалістка. Спокійні дружні взаємовідносини залишилися,
– пояснила співачка.
Аліна Гросу відповіла про спілкування з колишніми / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Чи має Гросу стосунки
Чи не вперше Аліна зізналася, що наразі перебуває в стосунках, хоч і приховує свого обранця.
Стосунки є. Хлопця немає, бо тепер цікавлять чоловіки,
– наголосила артистка.
Аліна Гросу зізналася, чи має стосунки / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Днями Гросу поділилася кадрами з коханим. На відео загадковий чоловік ніжно тримав Аліну за руку в кафе, а вона дивилася на нього закоханим поглядом. Крім того, на безіменному пальці співачки світилася каблучка.
Попередні стосунки Аліни Гросу: коротко
- Співачка вперше вийшла заміж влітку 2019 року. Тоді її обранцем став російський бізнесмен Олександр Комков. Проте вже за півроку подружжя розлучилося. Виявилося, що росіянин знайшов іншу жінку.
- У 2021 році Гросу завела новий роман. Співачка вийшла на публіку з новим бойфрендом – російським актором Романом Полянським. Після війни він залишався в Україні, але вже в листопаді втік до Москви. Згодом стало відомо, що Полянський і Гросу – розійшлися.
- Після цього дівчина переїхала до США. Там вона вступила у Голлівудську школу акторської майстерності. Схоже, що саме в США Аліна зустріла нове кохання, хоча дівчина поки не розсекречує персону свого обранця.