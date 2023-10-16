Алина Гросу отметила, что она никогда не была скандалисткой и пытается сохранить дружеские отношения с бывшими. Об этом певица ответила в инстаграмм-сторисе.
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Общается ли Гросу с эксчеловиком
Поклонники поинтересовались у артистки, общается ли она с Александром Комковым после развода. Знаменитость откровенно призналась, что не поддерживает с эксмужем никаких связей.
Алина Гросу с Комковым / Фото из инстаграммы певицы
Также Алина Гросу отметила, что ни с кем не разрывала отношения с конфликтами, так что с бывшими партнерами у нее приятельские отношения.
Если вы о бывшем муже, то нет, никогда. И не вижу вообще смысла… А с бывшими парнями у меня не было никогда каких-то конфликтных ситуаций. Расходились, потому что видели, что у нас разные пути. Я не скандалистка. Спокойные дружеские взаимоотношения остались,
– объяснила певица.
Алина Гросу ответила об общении с бывшими / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Имеет ли Гросу отношения
Едва ли не впервые Алина призналась, что сейчас находится в отношениях, хотя и скрывает своего избранника.
Отношения есть. Парня нет, потому что теперь интересуют мужчины,
– подчеркнула артистка.
Алина Гросу призналась, имеет ли отношения / Скриншот с ее инстаграм-сторис
На днях Гросу поделилась кадрами с любимым. На видео загадочный мужчина нежно держал Алину за руку в кафе, а она смотрела на него влюбленным взглядом. Кроме того, на безымянном пальце певицы светилось кольцо.
Предыдущие отношения Алины Гросу: коротко
- Певица впервые вышла замуж летом 2019 года. Тогда его избранником стал российский бизнесмен Александр Комков. Однако уже через полгода супруги развелись. Оказалось, что русский нашел другую женщину.
- В 2021 году Гросу завела новый роман. Певица вышла на публику с новым бойфрендом – российским актером Романом Полянским. После войны он оставался в Украине, но уже в ноябре сбежал в Москву. Впоследствии стало известно, что Полянский и Гросу – разошлись.
- После этого девушка переехала в США. Там она поступила в Голливудскую школу актерского мастерства. Похоже, именно в США Алина встретила новую любовь, хотя девушка пока не рассекречивает персону своего избранника.