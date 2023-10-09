Співачка вирішила поки не показувати обличчя нового обранця. Проте Аліна Гросу поділилася кадрами з їхньої романтичної прогулянки.

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Гросу закрутила новий роман

У інстаграмі артистка натякнула, що тепер щаслива у нових стосунках.

На одному кадрі загадковий чоловік ніжно тримав Аліну за руку під час обіду в кафе. Фани помітили, що на безіменному пальці Гросу світилася каблучка.



Аліна Гросу знайшла нові стосунки / Скриншот з відео

На іншому кадрі бойфренд ласкаво гладив співачку по щоці, а вона дивилася на нього закоханим поглядом.



Аліна Гросу з новим бойфрендом / Скриншот з відео

Співачка зауважила, що не треба переживати про те, ніби вона сумує наодинці. До ролику зірка додала смайлик у вигляді сердечка.

Що відомо про попередні стосунки Аліни Гросу