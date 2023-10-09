Співачка вирішила поки не показувати обличчя нового обранця. Проте Аліна Гросу поділилася кадрами з їхньої романтичної прогулянки.
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Гросу закрутила новий роман
У інстаграмі артистка натякнула, що тепер щаслива у нових стосунках.
На одному кадрі загадковий чоловік ніжно тримав Аліну за руку під час обіду в кафе. Фани помітили, що на безіменному пальці Гросу світилася каблучка.
Аліна Гросу знайшла нові стосунки / Скриншот з відео
На іншому кадрі бойфренд ласкаво гладив співачку по щоці, а вона дивилася на нього закоханим поглядом.
Аліна Гросу з новим бойфрендом / Скриншот з відео
Співачка зауважила, що не треба переживати про те, ніби вона сумує наодинці. До ролику зірка додала смайлик у вигляді сердечка.
Що відомо про попередні стосунки Аліни Гросу
- Влітку 2019 року співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Подружжя стало жити разом, але за півроку розлучилося. Виявилося, що росіянин знайшов іншу жінку.
- У 2021 році Гросу вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом Романом Полянським. Після війни він залишався в Україні, але вже в листопаді він засвітився у Москві. Згодом стало відомо, що Полянський і Гросу – розійшлися.
- Після цього дівчина переїхала до США. Там вона знайшла роботу та вступила у Голлівудську школу акторської майстерності. Крім того, Аліна продовжує писати музику.