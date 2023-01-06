Аліна Гросу вперше прокоментувала чутки про розрив з росіянином Полянським

Співачка Аліна Гросу вперше висловилась про свого бойфренда-росіянина Романа Полянського. Після його поїздки в Москву у мережі ходять чутки про розставання пари.

Співачка Аліна Гросу, яка виїхала до Сполучених Штатів, відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Там вона вперше згадала про бойфренда Романа Полянського.

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Аліна Гросу прокоментувала розставання з Полянським

На запитання про стосунки Аліни з росіянином Полянським Аліна Гросу відповіла лаконічно. Вона поділилась, що даремно показувала своє особисте життя в мережі.

Всі все пропустили. Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, це була моя помилка – показувати особисте життя. Можливо, пізніше розповім,

– заявила Гросу.

Аліна Гросу про стосунки з Полянським / Фото з інстаграм-сторіз

Також у виконавиці поцікавилися, чи сумує вона за бойфрендом: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала сумувати".



Аліна Гросу про стосунки з Полянським / Фото з інстаграм-сторіз

Аліна не вперше натякає на розрив

Після поїздки Полянського до Росії співачка написала вірш про болісне розставання та нерозділене кохання. "Дуже боляче, коли коханий чоловік зраджує", – коментували тоді фани.

Також на початку грудня Аліна Гросу презентувала новий трек "Самотня зима", де заспівала про нерозділене кохання. "Перший новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима".