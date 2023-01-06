Выехавшая в Соединенные Штаты певица Алина Гросу ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Там она впервые вспомнила о бойфренде Романе Полянском.

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Алина Гросу прокомментировала расставание с Полянским

На вопрос об отношениях Алины с россиянином Полянским Алина Гросу ответила лаконично. Она поделилась, что зря показывала свою личную жизнь в сети.

Все пропустили. Не хочу сейчас ничего комментировать. Думаю, это была моя ошибка – показывать личную жизнь. Возможно, позже расскажу,

– заявила Гросу.

Алина Гросу об отношениях с Полянским / Фото с инстаграм-сториз

Также у исполнительницы поинтересовались, скучает ли она по бойфренду: "Если очень честно, то даже не начинала скучать".



Алина Гросу об отношениях с Полянским / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, осенью жених Алины Гросу засветился в Москве с артистами, поддерживающими войну. За то время, как он был в Черновцах, Роман Полянский ни слова не сказал о войне, хотя Павел Зибров называл его патриотом Украины.

Алина не в первый раз намекает на разрыв