Аліна Гросу потрапила в лікарню: "Нерви це погано"
21 липня 2022 , 13:20Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Гросу
Співачка Аліна Гросу потрапила в лікарню. Зірка поскаржилась на свій емоційний стан.
Вже чимало зірок скаржилось на свій стан здоров'я, що погіршується через війну. Тепер під крапельниці потрапила й співачка Аліна Гросу.
До слова "Вперед по трупах": Яна Соломко з "Холостяка-1" засвітилася на фестивалі в Москві
Аліна Гросу потрапила під крапельницю
Виконавиця показала фото з лікарні й крапельницю. Зірка поскаржилась на свій емоційний стан.
"Нерви – це погано", – прокоментувала кадр Аліна Гросу.
Аліна Гросу в лікарні / Фото з інстаграм-сторіз
Артистка також показала, що до цього почувалась добре й обирала продукти, як відправить потребуючим.
Аліна Гросу збирала продукти / Фото з інстаграм-сторіз
Позиція Аліни Гросу щодо війни в Україні
- Артистка переїхала до Москви ще у 2010 році на навчання. Коли почалась війна на Донбасі, вона повернулась з патріотичних міркувань. Проте, ще через рік вона змінила думку і почала жити в росії та будувати кар'єру там. До того ж вона співпрацювала з путіністом Григорієм Лепсом.
- Після повномасштабного вторгнення Аліна Гросу зазначила, що на час війни вирішила залишитися в Україні. Вона поділилась, що з сім'єю робитиме все можливе, щоб допомагати українцям й закликала інших робити це. Все ж, слів засудження країни-агресора у дописах не було.
- Згодом Аліна Гросу показувала, як допомагає переселенцям – вона ліпила для них вареники.
Які зірки скаржилися на свій стан здоров'я
- Оля Цибульська була під крапельницею вдома, але не розповідала, що з нею сталося. Лише зізнавалась, що почувається краще.
- У лікарні опинилась і артистка Світлана Тарабарова, через нерви та "синдром вцілілого".