Аліна Гросу потрапила в лікарню: "Нерви це погано"

21 липня 2022 , 13:20
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Джерело:

інстаграм Аліни Гросу

Співачка Аліна Гросу потрапила в лікарню. Зірка поскаржилась на свій емоційний стан.

Вже чимало зірок скаржилось на свій стан здоров'я, що погіршується через війну. Тепер під крапельниці потрапила й співачка Аліна Гросу. 

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Аліна Гросу потрапила під крапельницю

Виконавиця показала фото з лікарні й крапельницю. Зірка поскаржилась на свій емоційний стан.

"Нерви – це погано", – прокоментувала кадр Аліна Гросу.


Аліна Гросу в лікарні / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка також показала, що до цього почувалась добре й обирала продукти, як відправить потребуючим.


Аліна Гросу збирала продукти / Фото з інстаграм-сторіз

Позиція Аліни Гросу щодо війни в Україні

  • Артистка переїхала до Москви ще у 2010 році на навчання. Коли почалась війна на Донбасі, вона повернулась з патріотичних міркувань. Проте, ще через рік вона змінила думку і почала жити в росії та будувати кар'єру там. До того ж вона співпрацювала з путіністом Григорієм Лепсом.
  • Після повномасштабного вторгнення Аліна Гросу зазначила, що на час війни вирішила залишитися в Україні. Вона поділилась, що з сім'єю робитиме все можливе, щоб допомагати українцям й закликала інших робити це. Все ж, слів засудження країни-агресора у дописах не було.
  • Згодом Аліна Гросу показувала, як допомагає переселенцям – вона ліпила для них вареники. 
Додамо, що наречений Аліни Гросу – росіянин, і, схоже, не готовий прощатися з кар'єрою там. Втім на його захист став Павло Зібров. Він запевнив, що Роман підтримує Україну, тож "нам би побільше таких москалів".

Які зірки скаржилися на свій стан здоров'я

  • Оля Цибульська була під крапельницею вдома, але не розповідала, що з нею сталося. Лише зізнавалась, що почувається краще.
  • У лікарні опинилась і артистка Світлана Тарабарова, через нерви та "синдром вцілілого".
Автор: Марія Касій