Аліна Гросу потрапила в лікарню: "Нерви це погано"

Співачка Аліна Гросу потрапила в лікарню. Зірка поскаржилась на свій емоційний стан.

Вже чимало зірок скаржилось на свій стан здоров'я, що погіршується через війну. Тепер під крапельниці потрапила й співачка Аліна Гросу.

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Аліна Гросу потрапила під крапельницю

Виконавиця показала фото з лікарні й крапельницю. Зірка поскаржилась на свій емоційний стан.

"Нерви – це погано", – прокоментувала кадр Аліна Гросу.



Аліна Гросу в лікарні / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка також показала, що до цього почувалась добре й обирала продукти, як відправить потребуючим.



Аліна Гросу збирала продукти / Фото з інстаграм-сторіз

Позиція Аліни Гросу щодо війни в Україні

Артистка переїхала до Москви ще у 2010 році на навчання. Коли почалась війна на Донбасі, вона повернулась з патріотичних міркувань. Проте, ще через рік вона змінила думку і почала жити в росії та будувати кар'єру там. До того ж вона співпрацювала з путіністом Григорієм Лепсом.

Після повномасштабного вторгнення Аліна Гросу зазначила, що на час війни вирішила залишитися в Україні. Вона поділилась, що з сім'єю робитиме все можливе, щоб допомагати українцям й закликала інших робити це. Все ж, слів засудження країни-агресора у дописах не було.

Згодом Аліна Гросу показувала, як допомагає переселенцям – вона ліпила для них вареники.

Які зірки скаржилися на свій стан здоров'я

Оля Цибульська була під крапельницею вдома, але не розповідала, що з нею сталося. Лише зізнавалась, що почувається краще.

У лікарні опинилась і артистка Світлана Тарабарова, через нерви та "синдром вцілілого".