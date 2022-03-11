Співачка Аліна Гросу приєдналась до лав волонтерів та допомагає Україні. У фейсбуці вона показала, як ліпить вареники для біженців.

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Аліна Гросу готує для біженців

"Весь день готуємо сьогодні для біженців", – написала Аліна Гросу. Вона опублікувала фото й відео, де стоїть у фартусі на кухні та ліпить вареники.



Аліна Гросу ліпить вареники / Фото з фейсбука

Аліна Гросу ліпить вареники:

Додамо, Аліна Гросу розповідала, що на час війни вирішила залишитися в Україні. Вона поділилась, що з сім'єю робитиме все можливе, щоб допомагати українцям й закликала інших робити це. Все ж, слів засудження країни-агресора у дописах не було.

Зауважимо, Аліна Гросу переїхала до Москви ще у 2010 році на навчання. Коли ж почалась війна на Донбасі, вона повернулась з патріотичних міркувань. Проте, ще через рік таки почала жити в Росії та будувати кар'єру там. До того ж вона співпрацювала з Григорієм Лепсом, який виступав проти революції на Майдані, відвідував окупований Крим та у висновку був занесений в "Миротворець".

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