Співачка Аліна Гросу приєдналась до лав волонтерів та допомагає Україні. У фейсбуці вона показала, як ліпить вареники для біженців.
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Аліна Гросу готує для біженців
"Весь день готуємо сьогодні для біженців", – написала Аліна Гросу. Вона опублікувала фото й відео, де стоїть у фартусі на кухні та ліпить вареники.
Аліна Гросу ліпить вареники / Фото з фейсбука
Аліна Гросу ліпить вареники:
Зауважимо, Аліна Гросу переїхала до Москви ще у 2010 році на навчання. Коли ж почалась війна на Донбасі, вона повернулась з патріотичних міркувань. Проте, ще через рік таки почала жити в Росії та будувати кар'єру там. До того ж вона співпрацювала з Григорієм Лепсом, який виступав проти революції на Майдані, відвідував окупований Крим та у висновку був занесений в "Миротворець".
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