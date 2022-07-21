Уже немало звезд жаловалось на состояние здоровья, ухудшающееся из-за войны. Теперь под капельницы попала и певица Алина Гросу.

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Алина Гросу попала под капельницу

Исполнительница показала фото из больницы и капельницу. Звезда пожаловалась на свое эмоциональное состояние.

"Нервы – это плохо", – прокомментировала кадр Алина Гросу.



Алина Гросу в больнице / Фото с инстаграм-сториз

Артистка также показала, что до этого чувствовала себя хорошо и выбирала продукты, как отправит нуждающимся.



Алина Гросу собирала продукты / Фото с инстаграм-сториз

Позиция Алины Гросса по поводу войны в Украине

Артистка переехала в Москву еще в 2010 году на обучение. Когда началась война на Донбассе, она вернулась из патриотических соображений. Тем не менее спустя еще год она изменила мнение и начала жить в России и строить карьеру там. К тому же она сотрудничала с путинистом Григорием Лепсом.

После полномасштабного вторжения Алина Гросу отметила, что во время войны решила остаться в Украине. Она поделилась, что с семьей будет делать все возможное, чтобы помогать украинцам и призвала других делать это. Тем не менее слов осуждения страны-агрессора в сообщениях не было.

Впоследствии Алина Гросу показывала, как помогает переселенцам – она лепила для них вареники.

Добавим, что жених Алины Гросу – россиянин, и, похоже, не готов прощаться с карьерой там. Впрочем, в его защиту стал Павел Зибров. Он заверил, что Роман поддерживает Украину, поэтому "нам бы побольше таких москалей".

Какие звезды жаловались на свое состояние здоровья