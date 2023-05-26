26 травня відбулась чергова ракетна атака по Дніпру. Окупанти влучили у медичний заклад, зайнялось дві будівлі, наразі відомо про двох загиблих. 24 Канал зібрав, як українські зірки реагують на цинічний удар росіян.

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Олена Зеленська

Перша леді висловила співчуття у зв'язку з обстрілом. Вона підкреслила, що вдаряти по медичних закладах можуть тільки циніки жахливого рівня.

Українські медичні заклади, цивільні об’єкти знову під російським обстрілом. Жахливий рівень цинізму – вдарити ракетами по психоневрологічному диспансеру на Дніпропетровщині. Загинула людина, є поранені. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав через цю відкрито терористичну атаку,

– написала Олена Зеленська.



Наслідки обстрілу / Фото з твітера першої леді

Леся Нікітюк

Телеведуча зауважила, що окупанти вдарили в те місце, де рятували життя. "Ракетний удар по поліклініці в Дніпрі. Поліклініка – місце де надають допомогу і рятують життя, а не навпаки. Терористи. Мої співчуття всім постраждалим. Дніпро".

Надя Дорофєєва

Співачка нагадала, що жорстокість окупантів не має меж, про що варто пам'ятати.

Сьогодні ворожа атака перетворила місце, яке призначене рятувати життя, в місце, де люди гинуть. Я ніколи не думала, що люди можуть бути настільки жорстокими. Але вже давно зрозуміла – немає меж жорстокості нашого ворога. Боляче. Співчуваю всім постраждалим. Жах.

Джамала

Артистка звернулась до іноземних фанів англійською.



Реакції зірок / Скриншот з інстаграму

Маша Єфросиніна

Телеведуча показала коментар президента та жахливі кадри з Дніпра.



Реакції зірок / Скриншот з інстаграму

Тіна Кароль теж поширила допис президента.



Реакції зірок / Скриншот з інстаграму

Катя Репяхова, яка родом з Дніпра, шокована новинами.



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Юлія Саніна показала моторошні кадри наслідків.



Реакції зірок / Скриншот з інстаграму

Нікіта Добринін: "Нехай Росії і її людям ніколи не буде спокою".



Реакції зірок / Скриншот з інстаграму

Що відомо про ракетний удар по поліклініці