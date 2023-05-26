У Анна Алхим более 600 тысяч подписчиков в инстаграме, среди которых много россиян. За день до ракетного удара по поликлинике в Днепре, который произошел днем 26 мая, она опубликовала на свою огромную аудиторию инстаграм-сторис, в которой раскрыла номера двух больниц, где спасают раненых военных.
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Как Анна Алхим "сдала" больницы в Днепре перед ударом России
"Больницы Днепра переполнены военными. В каждом госпитале есть место, где люди могут оставить помощь, продукты. Ребята не местные, поэтому неизвестно, приезжают ли ко всем родные", – говорится в инстаграм-сторис скандальной Анны Алхим за 25 мая.
Скриншот из инстаграм-сторис Анны Алхим за 25 мая
В сети полагают, что крылатой ракетой по медицинскому заведению россияне ударили именно после сторис блогерши, и назвали ее наводчицей. Алхим, конечно же, отреагировала матами и пожаловалась на клевету. По ее словам, она одна из немногих блогеров, которые заполняют свою ленту постами о войне, сборах и волонтерит с первых дней войны.
То, что сейчас происходит в инстаграме, доказывает только одно – что все вы, бл*ть, тупорылое стадо. Во-первых, я сделала этот репост вчера, потому что он был у половины города Днепр. Поскольку я из Днепра, я, конечно, всегда делаю репосты. Вас это абсолютно на х*й не интересует. Ибо вам нужно только обх**с*сить Алхим. Занести в какие-нибудь ваши еб*н** никому не нужные тупые паблики, и сказать, что я наводчица. Вот и все. Что я могу сказать по этому поводу? Идите нах*й,
– заявила блогерша в сторис.
Реакция Стерненко и Осадчей на скандал с Алхим
Общественный деятель Сергей Стерненко назвал Анну Алхим "любительницей Путина" и напомнил, что она несла в интервью Рамине в 2020 году. Блогерша говорила: "Я не знаю никого круче, чем Путин, никого влиятельнее, чем Путин. Для меня в этом плане он красавчик".
Ничего нового. Любительница Путина в Днепре в свое время не понесла никакого наказания. Продолжает работать против Украины и сейчас… Зато на суд по самозащите поеду на днях я,
– прокомментировал Сергей Стерненко.
Телеведущая Катя Осадчая тоже отреагировала на волну хейта в сторону Анны Алхим. Она не раскритиковала блогершу, а лишь обратилась ко всем публичным людям с большой аудиторией и призвала быть более ответственными.
Пожалуйста. Блогеры и инфлюенсеры. Будьте умнее, иногда лучше просто промолчать,
– написала Катя Осадчая в инстаграм-сторис.
Катя Осадчая о скандале с Алхим / Скриншот с инстаграм-сторис
- Напомним, что в апреле 2021 года Анну Алхим внесли в базу "Миротворец" из-за отрицания российской агрессии, антиукраинской пропаганды и участия в актах гуманитарной агрессии России против Украины.
- После 24 февраля блогерша, которая называла Путина "красавчиком", переобулась, за что ее беспощадно критиковали в сети.
- В одном из последних интервью Алхим хвасталась, что слушает русскую музыку и спонсирует оккупантов. "Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать это?" – удивленно реагировала девушка.