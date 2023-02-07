Йому у вухо диктували, – учасниця "Холостяка" заявила, що текст Топольському писали сценаристи
Джерело:Вікторія Сіроклин
Учасниці 12 сезону "Холостяка" одна за одною дають викривальні інтерв'ю про шоу. Так, Юля Кавчук заявила, що на проєкті Алекс Топольський був актором, якому надиктовували текст.
Юля Кавчук, яка вибула в 5 випуску "Холостяка", зізналася, що на шоу її дратувало багато моментів. Однак найбільш абсурдним вона вважає те, що Алекс грав на камеру. На побаченнях він був собою, а на церемоніях казав те, що писали йому сценаристи.
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Учасниця "Холостяка" заявила, що Алексу диктували текст
Людина акторище. У нас з Катею було перше парне побачення. Все було добре, все супер. Він дуже добре ставився, мені так здалося. При зустрічі він не каже, що щось не так. Тут церемонія, і я розраховую на те, що спокійно отримаю троянду, а він видає: "Але мене бентежить твоя невпевненість". У вухо йому диктують… Чесно, я вже тоді хотіла йти додому,
– поділилася дівчина.
Вона навіть присоромила Алекса за нещирість, коли йшла з проєкту. "Коли я вже сідала в лімузин, він сказав: "Все класно, завжди з тобою було добре". А я йому: "А мені було добре, коли в тебе не було "вуха", – пригадала Юлія Кавчук.
Юля Кавчук з Алексом на "Холостяку" / Фото СТБ
Ба більше, учасниця "Холостяка" заявила, що редактори вигадали замість Алекса Топольського три причини, чому в 5 випуску має піти саме вона. Хтось з команди навіть приплів те, що на першому курсі університету Юля знімалася в шоу "Хто проти блондинок?":
- "Я сумніваюсь в тому, що тобі потрібен цей проект. Я не знаю, хто проти блондинок...";
- "Ти казала, що ти хочеш, по-перше, МВА, по-друге, свій ресторан, і тільки на третє місце поставила сім'ю, а для мене важлива тільки сім'я";
- "Ти така невпевнена в собі".
Нагадаємо, Юля Кавчук не вперше "розносить" Топольського через поведінку на "Холостяку". Вона казала, що Алекс навіть не привітався з нею на сніданку в готелі в Дубаї, після того, як відправив додому з побачення. Тоді як з ведучим Григорієм Решетником вони "поспілкувалися і посміялися".