Різдво Руслан Ханумак провів у компанії блогерки Анни Алхім. Його дружина Аліна Шаманська образилася на фото, де він "треться геніталіями" з іншою, й оголосила, що це "феєрична остання крапка" в їхньому шлюбі. Актор після цього сказав, що нікого не зраджував, а з Аліною вони нібито розійшлися ще до великої війни.

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"Ми почали говорити про розлучення давно. Потім помирилися, дали собі другий шанс, третій. Тривало все десь рік. Я не її людина. Пазл просто не влазить… Історія з Алхім висмоктана з пальця. Не хочу навіть виправдовуватися. Заїхали поїсти голубців. Там була її мама, тато, брат, син… Я у сторіс в Аліни не з'являюся місяців сім. І тут я з її колегою "труся геніталіями" на фотографії. Я впевнений, що коли вона це побачила, то так ох**ла. Думаю, дірект був завалений. Це просто добило", – прокоментував Руслан Ханумак в інтерв'ю Даніелю Салему.

Даніель Салем назвав шоу "Холостяк" гидотою

Не буде в мене більше стосунків. Максимум – шоу "Холостяк", я уже кажу вам "так",

– пожартував Руслан Ханумак.

Однак інтерв'юер Даніель Салем цей жарт не оцінив. Як з'ясувалося, зірковий захисник проти формату проєкту "Холостяк".

Коли один чоловік серед жінок обирає одну, яку він обере, я вважаю, що це дуже погана історія насправді. Гидота,

– несподівано заявив ведучий.