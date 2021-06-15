На тлі поцілунків Джей Ло: Алекса Родрігеса помітили в будинку, де живе Кеті Голмс

Бейсболіст Алекс Родрігес навесні 2021 року розлучився з американською артисткою Дженніфер Лопес. Днями його побачили у будинку, де живе акторка Кеті Голмс. Та підозрювати зірок у романі не варто, як наголосили представники спортсмена.

Папараці встигли сфотографувати спортсмена Алекса Родрігеса, коли той виходив з багатоквартирного будинку на Манхеттені. Шанувальники зацікавлені у розвитку особистого життя колишнього нареченого Дженніфер Лопес.

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Алекс Родрігес був у будинку, де живе Кеті Голмс

Представники артиста наголосили, що зараз актор просто шукає нове житло. Він навіть не знав про те, що в будинку, де перебував, живе акторка Кеті Голмс разом зі своєю дочкою Сурі Круз. Видання також пише, що Родрігес та Голмс ніколи раніше не зустрічатися.

Алекс оглядає безліч різних квартир, він навіть не підозрював, що це будинок Кеті – він ніколи не зустрічав її,

– повідомили представники.

Примітно, що цього року Кеті Голмс також розійшлась з коханим. Вона розірвала романтичні стосунки з відомим ресторатором Еміліо Вітоло.

Саме тому у мережі почали підозрювати, що Алекс Родрігес знайшов підтримку в акторці, як і вона у ньому. Натомість зараз у колишньої спортсмена стрімко розвиваються нові стосунки – днями Дженніфер Лопес заскочили за поцілунками з Беном Аффлеком.

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