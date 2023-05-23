Саня, ми хвилюємося: у мережі шукають "Холостяка" Алекса Топольського, який "пропав" на Балі
Після розставання з переможницею "Холостяка-12" Катею Алекс Топольський рвонув на Балі. Там він знайшов нове кохання й запустив курс про те, як заробляти на SMM. Проте у квітні зник і не виходить на зв'язок цілий місяць.
Після виходу в ефір 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський активно розкручував свій інстаграм-профіль – відповідав на запитання підписників у сторіс, публікував пости, підігрівав інтерес підписників новою дівчиною, обличчя якої довго не показував. Останній його допис був про те, як налаштуватися на хвилю позитиву, і датований він 24 квітням. Як на це реагують фани, розповідає далі 24 Канал.
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Фани розшукують Алекса Топольського, який "зник" на Балі
Інстаграм-аудиторія Алекса Топольського забила на сполох і вирішила розшукати його в коментарях під останнім постом. Ніхто не розуміє, куди він різко зник:
- "Алексе, ми хвилюємося! Куди ти пропав?";
- "Де пропав наш Алекс?";
- "Медитує десь";
- "Теж переживаю. Сподіваюсь, не за кокосом знову поїхав без зарядки на телефоні. То небезпечно";
- "Саня, з тобою все гаразд? Ти скажи нам, з тобою все гаразд, Саню?"
На жоден з них Алекс Топольський не відповів, тож невідомо, де він зараз – досі на Балі чи, можливо, повернувся у США, де в нього бізнес з нерухомістю. Цікаво, що їхати в Україну герой "Холостяка" не планував. У квітні він пояснював, що 13 років не живе на Батьківщині, тож переїжджати під час повномасштабної війни точно не буде. Алекс казав, що "працює та розвивається, щоб підтримувати свою сім'ю", а з українського контексту нібито не випав, бо дивиться новини й донатить.
- Цікаво, що незадовго до зникнення Алекс відзначився емоційною заявою в бік переможниці "Холостяка" Каті Лозовицької. Він визнав, що не дарував квіти й не приділяв увагу, бо вона й так отримала своє – "підписників та популярність, за якою прийшла на шоу".