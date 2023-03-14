"Холостяк" Алекс Топольський зізнався, що має дівчину: "Щодня закохуюся все більше"

Герой "Холостяка-12" Алекс Топольський зараз живе на Балі. Через свою популярність він поки не хоче розкривати ім'я своєї нової коханої, проте не приховує, що ходить з нею на побачення.

Днями Тополький зняв кумедне відео про те, як на Балі познайомився з дівчиною. Проте чоловік так і не показав обличчя нової обраниці, передає 24 Канал.

До теми Вілли міняю щомісяця, – Алекс Топольський розсекретив, у скільки йому обходиться життя на Балі

Тепер Алекс зізнався у соцмережах, що ходить на побачення. "Щодня все більше закохаюсь у мою love", – написав він.

Цікаво, що під час прямого ефіру 2 дні тому Топольський розповів, що мав побачення з дівчиною, з якою він у стосунках.

"Холостяк" навіть поділився голосом своєї коханої.

Алекс зняв відео їхнього знайомства

Нещодавно Топольський відтворив історію знайомства з дівчиною. Пара познайомилася у кафе.

Алекс побачив дівчину за сусіднім столиком і на думку йому спала геніальна ідея – пригостити її тістечком і передати записку з пропозицією познайомитися. Відповідь дівчина написала на папірці.

Згодом "Холостяк" зняв відео-продовження. Виявилося, що обраниця погодилася випити з ним кави. Тож, вони якийсь час провели разом у заклад, поки Топольському не подзвонили по роботі.

У відео чоловік показав, що поїхав по справах і лише згодом зрозумів, що не взяв номер телефону дівчини. Цим Алекс заінтригував, ймовірно, для нової частини історії знайомства.

До слова, раніше стало відомо, що Алекс Топольський запрошував на Балі свою обраницю шоу Катю Лозовицьку. Дівчина відмовилася.

А згодом він вирішив запросити Сашу Мудру. Він написав їй у день розриву з Катею, однак другий шанс дівчина не дала. Ба більше, після виходу останнього епізоду Топольський записав Мудрій образливе повідомлення "чи то п'яний, чи то під кайфом".