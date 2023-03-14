На днях Тополький снял забавное видео о том, как на Бали познакомился с девушкой. Однако мужчина так и не показал лицо новой избранницы, передает 24 Канал.

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Теперь Алекс признался в соцсетях, что ходит на свидание. "Каждый день все больше влюблюсь в мою love", – написал он.

Интересно, что во время прямого эфира 2 дня назад Топольский рассказал, что имел свидание с девушкой, с которой он в отношениях.

"Холостяк" даже поделился голосом своей возлюбленной.

Алекс снял видео их знакомства

Недавно Топольский воспроизвел историю знакомства с девушкой. Пара познакомилась в кафе.

Алекс увидел девушку за соседним столиком и на ум ему пришла гениальная идея – угостить ее пирожным и передать записку с предложением познакомиться. Ответ девушка написала на бумажке.

Впоследствии "Холостяк" снял видео-продолжение. Оказалось, что избранница согласилась выпить с ним кофе. Они некоторое время провели вместе в заведение, пока Топольскому не позвонили по работе.

В видео мужчина показал, что уехал по делам и лишь впоследствии понял, что не взял номер телефона девушки. Этим Алекс заинтриговал, вероятно, для новой части истории знакомства.

К слову, ранее стало известно, что Алекс Топольский приглашал на Бали свою избранницу Катю Лозовицкую. Но девушка отказалась.

А потом он решил пригласить Сашу Мудрую. Он написал ей в день разрыва с Катей, но второй шанс девушка не дала. Более того, после выхода последнего эпизода Топольский записал Мудрый оскорбительное сообщение "то ли пьян, то ли под кайфом".