Поки американська виконавиця Дженніфер Лопес розвиває стосунки з актором Беном Аффлеком, Алекс Родрігес вдячний колишній нареченій за час, що провів разом з нею. Та нове фото бейсболіста здивувало та водночас розчарувало мережу.

Читайте також Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем вдруге стануть батьками

Фото Алекса Родрігеса з Porsche

Чоловік позував у сірому костюмі та білій сорочці на тлі своїх автівок, зокрема біля червоного Porsche 911 GTS. "Я супер приземлений", – іронічно написав він під знімком.



Алекс Родрігес / Фото з інстаграму Алекса Родрігеса

Цей автомобіль Алекс Родрігес подарував Дженніфер Лопес на день народження у 2019 році, влаштувавши їй справжній сюрприз.

Реакція мережі

Користувачі інстаграму запідозрили, що Алекс Родрігес забрав усі подарунки від Дженніфер Лопес. Згідно з іншими версіями фанів пари, артистка просто повернула йому цю машину, як й інші презенти, бо не хоче тримати їх у себе. Люди критикують бейсболіста:

"Мені здавалось, що ти подарував це Porsche… Хоча, не зважай";

"Вона віддала тобі цю машину, так само як і обручку";

"Джей Ло зберігала подарунок Бена Аффлека 20 років, а твій повернула назад. Схоже, вона не хоче тебе бачити знову. Ти жахливий коханець";

"Дженніфер не хоче тебе, а не авто";

"Посміховисько. Позує з машиною, яку він купив на її день народження".

Зазначимо, що Дженніфер Лопес і справді хоче викреслити Алекса Родрігеса зі свого життя. Нещодавно вона видалила всі спільні фото з екснареченим та відписалась від нього в інстаграмі.