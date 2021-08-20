Пока американская исполнительница Дженнифер Лопес развивает отношения с актером Беном Аффлеком, Алекс Родригес благодарен бывшей невесте за время, что провел вместе с ней. Но новое фото бейсболиста удивило и одновременно разочаровало сеть.

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Фото Алекса Родригеса из Porsche

Мужчина позировал в сером костюме и белой рубашке на фоне своих машин, в частности у красного Porsche 911 GTS. "Я супер приземленный", – иронично написал он под снимком.

Алекс Родригес / Фото из инстаграма Алекса Родригеса

Этот автомобиль Алекс Родригес подарил Дженнифер Лопес на день рождения в 2019 году, устроив ей настоящий сюрприз.

Реакция сети

Пользователи инстаграма заподозрили, что Алекс Родригес забрал все подарки от Дженнифер Лопес. Согласно другим версиям фанов пары, артистка просто вернула ему эту машину, как и другие презенты, потому что не хочет держать их у себя. Люди критикуют бейсболиста:

"Мне казалось, что ты подарил это Porsche ... хотя, не обращай внимания";

"Она отдала тебе эту машину, так же как и обручальное кольцо";

"Джей Ло хранила подарок Бена Аффлека 20 лет, а твой вернула обратно. Похоже, она не хочет тебя видеть снова. Ты ужасный любовник";

"Дженнифер не хочет тебя, а не авто";

"Посмешище. Позирует с машиной, которую он купил на ее день рождения".

Отметим, что Дженнифер Лопес и в самом деле хочет вычеркнуть Алекса Родригеса из своей жизни. Недавно она удалила все совместные фото с бывшим женихом и отписалась от него в инстаграме.