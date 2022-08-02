Безхребетні та брехливі, – Алан Бадоєв про російських артистів, яким знімав кліпи

У липні Алан Бадоєв виїхав з України разом з Максом Барських, щоб підготувати серію благодійних заходів у кількох частинах світу. За кордоном він дав інтерв'ю німецькому виданню Kaltblut і розповів про співпрацю з російськими артистами.

41-річний Алан Бадоєв не став заперечувати, що протягом двох десятиліть знімав кліпи для топових артистів країн СНД, у тому числі й росії. Однак, за його словами, після 24 лютого російські селебріті не залишили йому вибору. Режисер відрікся від співпраці з ними.

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Бадоєв назвав "безхребетними, брехливими" російських артистів, яким знімав кліпи

Я пережив спочатку шок, страх, а потім глибоке розчарування. Адже по суті люди, для яких я творив, виявилися безхребетними, переляканими, а іноді й брехливими. Коли до твоєї країни прилітають бомби, коли гинуть твої друзі, ти не можеш бути осторонь. Ти маєш бути на боці правди,

– заявив Алан Бадоєв.

Він наголосив, що більше не творитиме для зірок з росії, адже ті не варті його кліпів і відео.

"Мій етап роботи з російськими артистами завершений, вони не варті моїх кліпів і тієї любові, без якої я не можу творити. Сьогодні переді мною більш глобальні цілі та завдання", – додав режисер, який зараз працює над документальним фільмом про війну "Довга доба".

Алан Бадоєв / Фото Дмитра Комісаренка

ще в березні Алан Бадоєв критикував путіністку, яка співала на "Лужниках" на честь 8 річниці окупації Криму. Він хотів напитися за душу артистки, яка так мізерно використовує свій талант. "Відтепер твій голос дорівнює кулям і бомбам, які прилетіли на голови українців", – дорікав Гагаріній автор її кліпів.Він також висміював репера Тіматі , якому "набашляли грошей" за ганебну появу на "Лужниках".

Режисер уже розкаювався за роботу з росіянами Максимально показував "дружбу народів", – Алан Бадоєв зізнався, чи шкодує про роботу в Росії

Чи буде Бадоєв знімати кліпи бодай комусь

Цікаво, що, за словами Бадоєва, війна забрала в нього бажання знімати кліпи. Він не бачить себе на майданчику й не розуміє, навіщо цим займатися.

"Мені довелося відмовитись від себе вчорашнього повністю. Я вчорашній не потрібен сьогоденню. Я маю побудувати особистість, яка потрібна сьогодні, бути корисним, щось зробити для своєї країни", – казав Алан Бадоєв в інтерв'ю Маші Єфросиніній.