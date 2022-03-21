18 березня у Москві, на стадіоні "Лужники" пройшов мітинг-концерт з Путіним з нагоди окупації Криму. Цинічний захід кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв назвав "сектою з дідусем у парці". Про це він сказав в ефірі опозиційного російського каналу "Популярная политика", зауважив 24 канал.

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Режисер зауважив, що не розуміє, як Поліна Гагаріна змогла продати свій голос очільнику Кремля.

"Я не розумію, для мене це шок, бо чесно скажу, я дуже поважав цього артиста, талант цього артиста. Але як я вже казав, кожен голос "за", особливо такий гучний, він ототожнений у мене з кожною кулею, яка зараз вбиває маріупольців, кожною бомбою, що вже долітають до Києва. Для мене це трагедія", – підкреслив чоловік.

Алан Бадоєв додав, що артисти, які підтримують Путіна – вимирають, тягнучи за собою російську молодь і народ. Він зауважив, що Тіматі виступив на цьому концерті лише заради грошей.

По Тіматі вдарили санкції, і він виступив на цьому концерті нібито за свого президента, а насправді щоб йому трохи набашляли грошей. У Тіматі музика здохла й бізнесу немає і не буде,

– сказав режисер.

Нагадаємо, Алан Бадоєв критикував Тіматі ще після його "наїзду" на Макса Барських. Тоді режисер запропонував реперу пройтися містами України, що зазнали ударів бомб та жорстоких обстрілів.

"Я щасливий, що ніхто з українських артистів, яких я знаю, не погодився співати на цьому мітингу. Це було б неможливо. Неможливо подарувати свій голос дияволові", – додав кліпмейкер.

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