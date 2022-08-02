41-летний Алан Бадоев не стал возражать, что в течение двух десятилетий снимал клипы для топовых артистов стран СНГ, в том числе и россии. Однако, по его словам, после 24 февраля российские селебрити не оставили ему выбора. Режиссер отрекся от сотрудничества с ними.

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Бадоев назвал "бесхребетными, лживыми" русских артистов, которым снимал клипы

Я пережил сначала шок, страх, а затем глубокое разочарование. Ведь по сущности люди, для которых я творил, оказались бесхребетными, испуганными, а иногда и лживыми. Когда в твою страну прилетают бомбы, когда погибают твои друзья, ты не можешь быть в стороне. Ты должен быть на стороне правды,

– заявил Алан Бадоев.

Он подчеркнул, что больше не будет творить для звезд из россии, ведь те не стоят его клипов и видео.

"Мой этап работы с российскими артистами завершен, они не стоят моих клипов и той любви, без которой я не могу творить. Сегодня передо мной более глобальные цели и задачи", – добавил режиссер, который сейчас работает над документальным фильмом о войне "Довга доба".

Алан Бадоев / Фото Дмитрия Комиссаренко

Напомним, еще в марте Алан Бадоев критиковал путинистку Полину Гагарину, которая пела на "Лужниках" в честь 8-й годовщины оккупации Крыма. Он хотел напиться за душу артистки, которая так ничтожно использует свой талант. "Отныне твой голос равен пулям и бомбам, прилетевшим на головы украинцев", – упрекал Гагарину автор ее клипов.



Он также высмеивал репера Тимати, которому "набашляли денег" за позорное появление на "Лужниках".

Режиссер уже раскаивался за работу с россиянами Максимально показывал "дружбу народов", – Алан Бадоев признался, сожалеет ли о работе в россии

Будет ли Бадоев снимать клипы хоть кому-нибудь

Интересно, что, по словам Бадоева, война забрала у него желание снимать клипы. Он не видит себя на площадке и не понимает, зачем этим заниматься.

"Мне пришлось отказаться от себя вчерашнего полностью. Я вчерашний не нужен настоящему. Я должен построить личность, которая нужна сегодня, быть полезным, что-то сделать для своей страны", – говорил Алан Бадоев в интервью Маше Ефросининой.