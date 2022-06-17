Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв розповів, що його кардинально змінила війна. Він зізнався, як живе в умовах російського вторгнення.

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Як війна змінила життя Алана Бадоєва

Кліпмейкер розповів, що до війни не думав, що хтось може захотіти забрати в нього свободу. Тепер його думка змінилась, адже цю свободу намагаються забрати й у цілої країни. Але росіянам це не до снаги.

Я не вважаю, що хтось поставив наше життя на паузу. Більш живим, ніж зараз я ніколи не був. Сотні людей здобули зараз тверезість та дієвість. Так, у нас забрали комфорт і добрі цілі, у нас забрали ніжність сприйняття життя, якого в Росії ніколи й не було, бо там все про бабло,

– зізнався Алан Бадоєв.

"Мені довелося відмовитись від себе вчорашнього повністю. Я – вчорашній не потрібен сьогоденню. Я маю побудувати особистість, яка потрібна сьогодні, бути корисним, щось зробити для своєї країни. Для мене сенс дня – побачити, що життя триває. За всю війну звіриного страху в мене не було, але було звірине розчарування – розчарування в людях, у колишніх друзях, у тому, чому я присвятив своє життя", – зауважив режисер.

"Війна забрала в мене бажання знімати кліпи"

Алан Бадоєв поділився, що через війну він перестав знімати кліпи. Він не робить цього ні для будь-яких артистів, ні для підопічного Макса Барських.

"Війна забрала в мене бажання знімати кліпи. Я не бачу себе на майданчику. Я навіть не розумію, навіщо цим займатися – не це важливо. Зараз я хочу витрачати себе на те, що прямо тут і зараз допомагатиме і працюватиме на конкретну ціль. Тільки так ми можемо дуже допомогти своїй країні", – сказав режисер.