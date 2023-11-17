Це наше майбутнє, – кліпмейкер Алан Бадоєв назвав найперспективніших артистів в Україні

17 листопада 2023, 13:10
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Джерело:

Богдан Беспалов

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв висловився про тих музикантів, у яких найбільше перспектив. Серед них артисти, що увійшли до фіналу Нацвідбору.

Алан Бадоєв зізнався, що йому подобається чимало молодих артистів, яких він бачить у мережі. Він задоволений думкою про те, що кількість музикантів не зменшується.

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Алан Бадоєв назвав перспективних артистів. 

Найпершим кліпмейкер пригадав молодого артиста YAKTAK. Примітно, що він увійшов до 10 фіналістів Національного відбору. 

По-перше, пісні подобаються, по-друге, щось в ньому є справжнє. Я люблю коли справжнє,
– пояснив Алан Бадоєв.

Також режисеру до вподоби деякі пісні співачки KOLA.

YAKTAK і KOLA – "Порічка": дивіться відео онлайн

 

"А як мені подобається Бармалій. Це просто віртуозна гра, а яка харизма. Це круте амплуа", – зауважив Бадоєв про музиканта-саксофоніста.

Також Алан відзначив такий гурт, як Ziferblat, і співачку Love, Mary.

Багатий список тих, хто мені подобається зараз, і я дуже радію цьому, тому що це наше майбутнє. Я хочу, щоб вони міцно стали на ноги,
– поділився режисер.

Кого слухають українські зірки 

  • Валерій Харчишин зізнався, що слухає гурт "Циферблат" та репера OTOY. На думку лідера "Другої ріки", вони співають те, що було й 30 років тому, просто з сучасними ознаками.
  • Для Макса Барських стали відкриттями KOLA, YAKTAK і Cheev.
  • Нікіта Добринін назвав молодих виконавців, які творять сучасну музичну історію. За його словами, це KOLA та ENLEO.
Автор: Марія Касій