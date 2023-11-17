Це наше майбутнє, – кліпмейкер Алан Бадоєв назвав найперспективніших артистів в Україні
Джерело:Богдан Беспалов
Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв висловився про тих музикантів, у яких найбільше перспектив. Серед них артисти, що увійшли до фіналу Нацвідбору.
Алан Бадоєв зізнався, що йому подобається чимало молодих артистів, яких він бачить у мережі. Він задоволений думкою про те, що кількість музикантів не зменшується.
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Алан Бадоєв назвав перспективних артистів.
Найпершим кліпмейкер пригадав молодого артиста YAKTAK. Примітно, що він увійшов до 10 фіналістів Національного відбору.
По-перше, пісні подобаються, по-друге, щось в ньому є справжнє. Я люблю коли справжнє,
– пояснив Алан Бадоєв.
Також режисеру до вподоби деякі пісні співачки KOLA.
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"А як мені подобається Бармалій. Це просто віртуозна гра, а яка харизма. Це круте амплуа", – зауважив Бадоєв про музиканта-саксофоніста.
Також Алан відзначив такий гурт, як Ziferblat, і співачку Love, Mary.
Багатий список тих, хто мені подобається зараз, і я дуже радію цьому, тому що це наше майбутнє. Я хочу, щоб вони міцно стали на ноги,
– поділився режисер.
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