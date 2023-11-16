Режисер зазначив, що не боїться скандалів та навіть часто керує ними. Тому за словами Алана, його таким не налякаєш.
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Алан Бадоєв висловився про скандали навколо Потапа
На запитання, чи наважився б на співпрацю з Потапом після скандалів за його участі, відповів ствердно.
Якщо це людина, яку я підтримую, то скоріше за все я піду на ризики, але звісно що допоможу в тому, аби вийти з кризи. А щоб це вдалося, треба відчути, що ти робиш неправильно і чому таке становище. І тут справа не в грошах,
– зазначив Бадоєв.
Алан згадав ситуацію, яка трапилася на початку повномасштабного вторгнення. Тоді співак Макс Барських назвав країну-агресорку "дірявою" та засудив наступ Росії в Україну. На цю заяву відгукнувся репер-путініст Тіматі, який схвалює війну, розпочату своєю країною. Він сказав, що Барських – "пітуш*ра". У цей момент Потап заступився за Барських, тому Бадоєв, якщо потрібно, може йому допомогти.
Коли був наїзд Тіматі на Макса, хто перше сказав слово? Потап. І він це зробив щиро. Дуже по-чоловічому. Тому, якщо б Потап до мене звернувся, я б із ним зустрівся, ми б поговорили про це. Може, я б йому сказав, що щось там не те, коли б він запитав мене. Тобто він колись заступився за нас, і я завжди простягну йому руку у відповідь,
– зазначив кліпмейкер.
Інтерв'ю Алана Бадоєва: дивіться відео онлайн
Скандали за участю Потапа
- У жовтні репер публікував неоднозначний кавер на пісню Doja Cat "Paint The Town Red". У пісні він згадав, як його хейтили через заяву про "іспанську ТРО" та скандальний трек "Волонтер". Він сказав, що це дало йому популярність. Однак, згодом репер перепросив за цей ролик.
- У березні співачка GIP C заявляла, що Потап натякав їй на інтим. За словами дівчини, репер пропонував їй непристойні речі задля успішнної музичної кар'єри. Деякі користувачі писали, що артистка хайпує напередодні релізу свого треку.
- У лютому репер нарвався на хейт через пісню "Волонтер". Користувачі розкритикували її через дивний текст. На думку людей, трек знецінював роботу волонтерів. Тож вони радили Потапу видалити цю пісню.
- У вересні 2022 року Потап розповідав, що прагнув піти на війну. За словами артиста, батько начебто "заочно" записав його до тероборони. Хоча потім, як зазначив Потап, у нього з'явилося багато роботи за кордоном, тож він мав там залишитись.