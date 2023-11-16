Режисер зазначив, що не боїться скандалів та навіть часто керує ними. Тому за словами Алана, його таким не налякаєш.

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Алан Бадоєв висловився про скандали навколо Потапа

На запитання, чи наважився б на співпрацю з Потапом після скандалів за його участі, відповів ствердно.

Якщо це людина, яку я підтримую, то скоріше за все я піду на ризики, але звісно що допоможу в тому, аби вийти з кризи. А щоб це вдалося, треба відчути, що ти робиш неправильно і чому таке становище. І тут справа не в грошах,

– зазначив Бадоєв.

Алан згадав ситуацію, яка трапилася на початку повномасштабного вторгнення. Тоді співак Макс Барських назвав країну-агресорку "дірявою" та засудив наступ Росії в Україну. На цю заяву відгукнувся репер-путініст Тіматі, який схвалює війну, розпочату своєю країною. Він сказав, що Барських – "пітуш*ра". У цей момент Потап заступився за Барських, тому Бадоєв, якщо потрібно, може йому допомогти.

Коли був наїзд Тіматі на Макса, хто перше сказав слово? Потап. І він це зробив щиро. Дуже по-чоловічому. Тому, якщо б Потап до мене звернувся, я б із ним зустрівся, ми б поговорили про це. Може, я б йому сказав, що щось там не те, коли б він запитав мене. Тобто він колись заступився за нас, і я завжди простягну йому руку у відповідь,

– зазначив кліпмейкер.

Інтерв'ю Алана Бадоєва: дивіться відео онлайн

Скандали за участю Потапа