Алан Бадоєв зізнався, що йому подобається чимало молодих артистів, яких він бачить у мережі. Він задоволений думкою про те, що кількість музикантів не зменшується.

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Алан Бадоєв назвав перспективних артистів.

Найпершим кліпмейкер пригадав молодого артиста YAKTAK. Примітно, що він увійшов до 10 фіналістів Національного відбору.

По-перше, пісні подобаються, по-друге, щось в ньому є справжнє. Я люблю коли справжнє,

– пояснив Алан Бадоєв.

Також режисеру до вподоби деякі пісні співачки KOLA.

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"А як мені подобається Бармалій. Це просто віртуозна гра, а яка харизма. Це круте амплуа", – зауважив Бадоєв про музиканта-саксофоніста.

Також Алан відзначив такий гурт, як Ziferblat, і співачку Love, Mary.

Багатий список тих, хто мені подобається зараз, і я дуже радію цьому, тому що це наше майбутнє. Я хочу, щоб вони міцно стали на ноги,

– поділився режисер.

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