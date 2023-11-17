17 листопада Суспільний мовник представив список фіналістів Національного відбору на Євробачення-2024. Серед них українці матимуть змогу обрати переможця.
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Список фіналістів на Євробачення
За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться самостійні виконавці, дуети та гурти:
- alyona alyona & Jerry Heil
- DREVO
- INGRET
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- SKYLERR
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Фіналісти Нацвідбору / Фото Суспільне Євробачення
На цьому цікавинки цьогорічного Нацвідбору не завершуються. Скоро у фанів Євробачення буде можливість обрати 11 фіналіста Нацвідбору – серед учасників лонглиста, які не потрапили у список фіналістів. Деталі будуть згодом.
Що відомо про Нацвідбір-2024
Український Національний відбір на Євробачення-2024 стартував наприкінці серпня. Музичним продюсером конкурсу став Дмитро Шуров (Pianoбой).
9 листопада організатори представили лонглист учасників Нацвідбору. Фінал конкурсу відбудеться у лютому. Глядачі також матимуть змогу обирати журі.
Євробачення-2024 пройде у Швеції, адже цього року перемогла шведська зірка Лорін. Організатори обрали місто – все відбуватиметься у Мальме. Слоганом цьогорічного музичного конкурсу залишається "United By Music": вона буде актуальною і на майбутні роки.