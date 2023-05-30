Він наголосив, що попри скандал з російськими піснями, Барських – український співак. Днями артист присвятив новий кліп Києву.

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За його словами, Барських поки виконує російськомовні хіти, бо цього хочуть прихильники, в тому числі військовослужбовці, перед якими виступає артист.

Саме ці пісні люди просять виконувати. Навіть коли Макс їде до військових. Знаєте чому? Бо, нприклад, "Подруга ночі" може бути тією піснею, під яку в когось стався перший поцілунок, а хтось намагався під неї забути колишню,

– пояснив Алан Бадоєв.

Він додав, що не кожну пісню можна адекватно перекласти, не зіпсувавши, а повністю замінити репертуар наразі неможливо.

"Хтось каже перекладати, а це що макдональдс? Не кожна пісня може бути класно перекладена. Хоча деякі треки вдалося кайфово перекласти", – зізнався режисер.

За його словами, вони з Максом Барських вирішили, що поступово цей російськомовний репертуар має зникати і не виконуватися, а на його місце приходитимуть українські та англійські пісні.

Окрім того, Бадоєв вважає, що "не російська мова зробила росіян козлами й виродками, а те, що в них голові".

Ніхто не може сказати, що Макс Барських не щирий, він щирий... І якщо він не хоче перекладати пісні на українську, то значить так і має бути,

– відповів Алан.

Він додав, що на його концертах грає "тра-та-та-та-та-та, розбігалася русня", тому росіяни на них не ходять.

Дивіться повне інтерв'ю з Аланом Бадоєвим: відео

В мережі відреагували на слова режисера щодо виправдання Барських. Вважають таку позицію подвійними стандартами. Адже одних артистів, як от Світлану Лободу, цькують за російськомовні пісні, а інших, як Макса Барського, виправдовують.

До слова, одразу після початку повномасштабного вторгнення Макс Барських розірвав усі зв'язки з країною-терористом, але у Росії довго "підгорало" через це. Зокрема, окупанти вчепилися до того, що у США він співає російськомовні хіти. Алан Бадоєв тоді відповів: "Вони що реально сподівалися, що Макс не буде виконувати свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати".