Он подчеркнул, что несмотря скандал с русскими песнями, Барских – украинский певец. На днях артист посвятил новый клип Киеву.

Интересно Могу заявить совершенно точно, – Оля Полякова честно ответила, будет ли петь на русском

По его словам, Барских пока исполняет русскоязычные хиты, потому что этого хотят поклонники, в том числе военнослужащие, перед которыми выступает артист.

Именно эти песни люди просят исполнять. Даже когда Макс едет в военные. Знаете почему? Ибо, например, "Подруга ночи" может быть той песней, под которую у кого-то случился первый поцелуй, а кто-то пытался под нее забыть прежнюю,

– объяснил Алан Бадоев.

Он добавил, что не каждую песню можно адекватно перевести, не испортив, а полностью заменить репертуар невозможно.

"Кто говорит переводить, а это что Макдональдс? Не любая песня может быть классно переведена. Хотя некоторые треки удалось кайфово перевести", – признался режиссер.

Алан подчеркнул, что некоторые треки, в частности, легендарные "Туманы" будут переведены на украинский. Новинки Макс Барских представит во время тура по Украине. По его словам, они с артистом решили, что постепенно русскоязычный репертуар должен исчезать и не исполняться, а на его место будут приходить украинские и английские песни.

Кроме того, Бадоев считает, что "не русский язык сделал русских козлами и уродами, а то, что у них в голове".

Никто не может сказать, что Макс Барских не искрен, он искрен... И если он не хочет переводить песни на украинский, то значит так и должно быть,

– ответил Алан.

Он добавил, что на его концертах играет "тра-та-та-та-та-та, разбегается русня", поэтому россияне на них не ходят.

Смотрите полное интервью с Аланом Бадоевым: видео

К слову, сразу после начала полномасштабного вторжения Макс Барских разорвал все связи со страной-террористом, но в России долго "подгорало" из-за этого. В частности, оккупанты прицепились к тому, что в США он поет русскоязычные хиты. Алан Бадоев тогда ответил: "Они реально надеялись, что Макс не будет исполнять свои песни? Нет, нет, это просто для вас он не будет их петь".