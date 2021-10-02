Акторка Наталка Денисенко пояснила скандальну витівку чоловіка в Києві
Джерело:"Зірковий шлях"
У липні актор Андрій Федінчик влаштував бійку в Києві. Його дружина, Наталка Денисенко, пояснила таку поведінку чоловіка. За її словами, тоді актор переживав не найкращий період в житті.
Наталка Денисенко про бійку чоловіка
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що Андрій Федінчик втрапив у конфлікт та бійку не просто так. Тоді він лише одужав від коронавірусу, однак все ще боровся з наслідками. Чоловік нібито був дуже стомлений.
Зверніть увагу Дика історія, – телеканал M1 відреагував на звинувачення MELOVIN
Коронавірус зруйнував всі твої клітини, і тут тобі треба йти на роботу знову, вставати о 6 ранку, текст вчити. Андрій взагалі схильний до переживань. Якщо я поплачу п'ять хвилин і вже щаслива, то він може цілий день переживати,
– поділилась актриса.
Денисенко підкреслила, що професія актора – не з легких. "У нас дуже багато роботи, і я бачила, що з ним щось відбувається, що йому треба відпочити, йому треба перемикнутися", – наголосила зірка.
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото з інстаграму Наталки Денисенко
Наталка додала, що чоловік мав поїхати на дачу, де б відпочив, однак плани змінилися. Через таку нервову напругу він нібито випив, а алкоголь відповідно "затуманив йому розум". Тому й сталась бійка.
Знаменитість розповіла, що Андрій Федінчик ще з дитинства частково був агресивним, хоч і не виливав свій гнів на неї. Все ускладнила також криза у стосунках подружжя. Та після скандалу актор звернувся до психотерапевта.
"Будемо відверті, якби це був якийсь дядько Петя, який пішов, випив і покричав посеред дороги, ліз битися, то ніхто б про це не згадав. А тут вийшов актор Андрій Федінчик, прекрасний чоловік, сім'янин, чудовий батько, і звичайно всі: "О, зараз ми зробимо сюжет, ой, Андрій Федінчик проколовся, зараз ми на всю країну все це розкажемо". Звичайно, який матеріал! Тому з іронією я до цього ставлюся, і вже із вдячністю, тому що це гарний урок", – додала Наталка Денисенко.
Скандал з Андрієм Федінчиком: коротко
- Вночі 25 липня зірка серіалу "Папаньки" їхав на електросамокаті в Подільському районі Києва. Він спричиняв незручності іншим водіям, оскільки пересувався зигзагами.
- Коли Федінчик почув, що йому сигналять, почав поводитися агресивно, підбіг до однієї з машин та спровокував бійку. Тоді Наталка Денисенко вибачилась за поведінку чоловіка.
- Наступного дня Федінчик визнав, що винен у ситуації, що склалась. Він вибачився перед усіма та запевнив, що йому соромно за свою поведінку.
- Згодом актор пояснив, що він не вміє контролювати свій гнів. У ту ніч він нібито просто зірвався через сильне емоційне напруження.
- "Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто йому нічого поганого не зробив, а мені ніхто нічого поганого не зробив, значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі й всі ці слова я кричав самому собі", – сказав Федінчик.