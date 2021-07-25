Чоловік зірки серіалу "Кріпосна" Наталії Денисенко вночі в Києві влаштував бійку. Інцидент трапився на вулиці Сергія Данченка.

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Андрій Федінчик влаштував бійку

Актор їхав на електросамокаті зигзагами. Тоді водії почали сигналити йому. Реакція Андрія була дуже агресивною. Чоловік підбіг до одного з автомобілів і почав витягувати водія через вікно. Натомість водій бризнув Федінчику в обличчя газовим балончиком.

Та конфлікт не завершився. Актор з голим торсом почав провокувати бійку. Йому вдалося вдарити водія, проте чоловіка швидко вгамували.

Він був неадекватний. Дуже обурювався, що йому посміли сигналити. Тоді чоловіка притиснули до асфальту. Зробили це дуже акуратно, щоб заспокоїти. Проте той вирвався і бився головою,

– мовиться в дописі телеграм-каналу "Київ Оперативний".

На відео є нецензурна лексика та сцени насильства

Реакція Наталії Денисенко

У коментарях поширили скриншот листування з дружиною актора Наталією Денисенко. Зірка "Кріпосної" перепросила за поведінку чоловіка й пояснила, що в житті Андрія зараз складний період.

Я перепрошую за його поведінку. Зараз у нього дуже складний період, він просто не розумів, що робить. Мені дуже соромно, що він так поводився,

– написала Денисенко.



Реакція Денисенко на бійку чоловіка / Фото телеграм-каналу "Київ Оперативний"

В інстаграм-сторіз акторка додала, що ніколи не могла подумати, що в її житті може відбуватися те, що відбувається зараз. Денисенко зазначила, що все можна вирішити, але потрібен час.