Заслужений артист України визнає, що поводився неадекватно й пояснив, що у нього трапився нервовий зрив. Мовляв, все це пов'язано з тим, що зараз у його житті триває непростий етап.

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Ніхто не винен, крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву та емоцій. Вибачте всі, я всіх підвів,

– заявив Федінчик.

Й додав, що має розхитану нервову систему – все через багато роботи та "особисті нюанси", про які публічно говорити він не хоче. Напередодні актор навіть обговорював з дружиною, що варто звернутися до психіатра, проте ще не встиг цього зробити.

Федінчик влаштував бійку в Києві: що відомо

Інцидент трапився у Подільському районі Києва. Зірка серіалу "Папаньки" зигзагами їхав на електричному самокаті, через що інші водії авто почали йому сигналити.

Чоловік відреагував агресивно й накинувся на одного з автомобілістів, почав витягувати його з машини. Той у відповідь розпилив Федінчику в лице газовий балончик, але актор встиг вдарити чоловіка.

Очевидці притиснули актора до асфальту й намагалися заспокоїти. Згодом його дружина – зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко – вибачилася за поведінку чоловіка.

Зверніть увагу! Поліція наразі не відкривала кримінального провадження через бійку. Адже автомобіліст хоч і написав заяву, та ще вирішує, чи вибачити Федінчику.