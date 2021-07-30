Актор серіалу "Папаньки" Андрій Федінчик вночі 25 липня спровокував бійку з водіями. Днями він вийшов на зв'язок з підписниками. Чоловік опублікував відео в інстаграмі, де пояснив, чому поводився так дивно.

До слова Скандал із Андрієм Федінчиком: в яких фільмах знімався актор і що про нього відомо

Андрій Федінчик виправдався за свою поведінку

"Я не вмію контролювати свій гнів. Всі ті слова, які я кричав в той вечір... Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто йому нічого поганого не зробив, а мені ніхто нічого поганого не зробив, значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі й всі ці слова я кричав самому собі. Мене це не виправдовує", – розповів актор.

Андрій Федінчик зізнався, що вже не вперше потрапляє в таку ситуацію. Попередній раз, за словами чоловіка, обійшовся без бійок.

Не можеш жити в суспільстві, йди до лісу. Я б хотів бути в той час в лісі, займатися там саморуйнацією, але це сталося так,

– поділився артист.

Федінчик знову вибачився перед свідками події.

"Я не звернув на це увагу. Тому що ти живеш як нормальна людина, спілкуєшся, сім'я, дім, робота. А потім бац – зрив. Думаєш, емоційна робота, втома. Пішов далі. Знову друзі, робота, потім бац – зрив. Настав час сказати собі, що я сам не справляюся. Сьогодні я був у спеціаліста. Я буду займатися цим питанням вже серйозно", – підсумував чоловік.

Реакція мережі

Зазначимо, відео актора прокоментувала його дружина Наталія Денисенко та колега Ксенія Мішина. Всі вони підтримують Федінчика. Шанувальники здебільшого також висловлюють повагу, що Андрій зміг визнати вину.

Денисенко : "Андрюшо, я вірю в тебе і кохаю! Пишаюся, що ти знайшов у собі сили зробити такий важливий крок!";

: "Андрюшо, я вірю в тебе і кохаю! Пишаюся, що ти знайшов у собі сили зробити такий важливий крок!"; Мішина : "Федюш, усвідомлення – це вже трансформація і новий щабель. Це завжди відбувається через конфлікт. Зате тепер ти побачив чітко проблему і вирішуєш її";

: "Федюш, усвідомлення – це вже трансформація і новий щабель. Це завжди відбувається через конфлікт. Зате тепер ти побачив чітко проблему і вирішуєш її"; Сестра Федінчика: "Андрюшо, я з тобою! Впевнена, що ця ситуація – це твій поштовх до величезного ривка і зростання. Ти подолаєш всі труднощі й вийдеш з них оновленою людиною, більш усвідомленою, більш мудрою. Нехай цей досвід буде тобі на благо, як би абсурдно це не лунало зараз. Криза – потужне джерело зростання. Пам'ятай, що ти не один і у тебе завжди є люди, які люблять тебе не дивлячись ні на що".

Скандал з Андрієм Федінчиком: головне