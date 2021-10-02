Наталка Денисенко про бійку чоловіка

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що Андрій Федінчик втрапив у конфлікт та бійку не просто так. Тоді він лише одужав від коронавірусу, однак все ще боровся з наслідками. Чоловік нібито був дуже стомлений.

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Коронавірус зруйнував всі твої клітини, і тут тобі треба йти на роботу знову, вставати о 6 ранку, текст вчити. Андрій взагалі схильний до переживань. Якщо я поплачу п'ять хвилин і вже щаслива, то він може цілий день переживати,

– поділилась актриса.

Денисенко підкреслила, що професія актора – не з легких. "У нас дуже багато роботи, і я бачила, що з ним щось відбувається, що йому треба відпочити, йому треба перемикнутися", – наголосила зірка.



Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Наталка додала, що чоловік мав поїхати на дачу, де б відпочив, однак плани змінилися. Через таку нервову напругу він нібито випив, а алкоголь відповідно "затуманив йому розум". Тому й сталась бійка.

Знаменитість розповіла, що Андрій Федінчик ще з дитинства частково був агресивним, хоч і не виливав свій гнів на неї. Все ускладнила також криза у стосунках подружжя. Та після скандалу актор звернувся до психотерапевта.

"Будемо відверті, якби це був якийсь дядько Петя, який пішов, випив і покричав посеред дороги, ліз битися, то ніхто б про це не згадав. А тут вийшов актор Андрій Федінчик, прекрасний чоловік, сім'янин, чудовий батько, і звичайно всі: "О, зараз ми зробимо сюжет, ой, Андрій Федінчик проколовся, зараз ми на всю країну все це розкажемо". Звичайно, який матеріал! Тому з іронією я до цього ставлюся, і вже із вдячністю, тому що це гарний урок", – додала Наталка Денисенко.

Скандал з Андрієм Федінчиком: коротко