Український актор, який служить в ЗСУ одружився: "Об'єднали свої серця"
Джерело:інстаграм Дениса Тарасова
Зірка серіалів "Клятва лікаря" та "Папік-2" Сергій Журавльов одружився. Він служить в ЗСУ, вже пів року стоїть на захисті України, але вирішив не відкладати реєстрацію шлюбу з коханою Юліанною.
У мережі Журавльова привітав режисер Денис Тарасов, який був на весіллі свідком зі сторони нареченого. Також Денис опублікував серію фото з церемонії.
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Сергій Журавльов одружився
Сергій став одним з тих відомих чоловіків, які у час повномасштабної війни приєдналися до наших військових і виганяють окупантів. Актор брав участь у бойових діях під Гостомелем та Ірпенем, неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації, ризикував життям. Під обстрілами росіян у нестерпному холоді понад тиждень він разом з побратимами не покидали свої позиції та тримали оборону. Вже пів року повсякденний одяг Журавльова – військова форма, а замість зйомок і телекамер – виконання бойових завдань.
Закохані розписалися у РАЦСі та організували скромне святкування у колі найближчих друзів.
Ми всі дуже швидко подорослішали, пріоритети та цінності змінилися. І ти змінився, став зовсім іншим – свідомим міцним мужиком! Круто, що саме в такий важкий час ви об'єднали свої серця й одружилися. Бережіть одне одного! Ми обов'язково переможемо!
– написав Денис під весільними фото.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Зірки, які одружилися під час війни
- Режисер "Орла і решки" Євген Синельников зіграв весілля у звільненій Бучі.
- Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров приїхав з фронту й одружився.
- Олександр Кривошапко, який крутив роман зі зрадницею Денисовою, одружився втретє.
- Блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж.