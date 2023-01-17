Активний булінг: "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко показала, що про неї пишуть в Росії
Джерело:Вікторія Апанасенко
"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко показала, як після конкурсу російські ЗМІ почали булінг проти неї. Та заяви пропагандистів викликають тільки сміх.
Українка Вікторія Апанасенко після гідного представлення країни на міжнародному конкурсі краси стала героїнею заголовків у російських ЗМІ. Вони розпочали булінг проти дівчини, шукаючи деталі, за які могли б образити українку.
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Що пишуть росЗМІ про українку
"Міс Україна Всесвіт" в інстаграм-сторіз опублікувала скриншот з одного з російських пропагандистських медіа. Там Вікторію звинувачують у тому, що вона закликала бойкотувати країну-терориста Росію та начебто "не приховувала гидливість" у ставленні до росіянки Ліннікової.
"Агресивно налаштована українка Вікторія Апанасенко, яка раніше закликала організаторів "Міс Всесвіту" бойкотувати Росію, не захотіла стояти з Лінніковою під час спільної фотосесії і не приховувала гидливості. Очевидно, цій блондинці не вистачає почуття такту, а, може, й розуму...", – пише одне з російських видань.
"Російські ЗМІ почали активний булінг проти мене", – прокоментувала статтю Вікторія Апанасенко. Президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова пожартувала щодо фото дівчини, яке використали росіяни. Там Вікторія позує з сумочкою. "У сумці біозброя для росіянки. Забула витягнути. Жах, яка Вікторія підступна", – відреагувала Філімонова.
- Зауважимо, Анна Філімонова раніше розповідала, як поводилась "Міс Росія" Анна Ліннікова, яка одягала криваво-червоні сукні для дефіле та демонструвала імперські замашки її країни навіть на конкурсі краси. За словами президентки "Міс Україна Всесвіт", поведінка росіянки відповідала всьому її народу. Чомусь про це ЗМІ країни-терориста не згадали.
- "Росіянка поводилася огидно. Намагалася вдавати із себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото".