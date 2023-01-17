Украинка Виктория Апанасенко после достойного представления страны на международном конкурсе красоты стала героиней названий в российских СМИ. Они начали буллинг против девушки, ища детали, за которые могли бы оскорбить украинку.
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Что пишут росСМИ об украинке
"Мисс Украина Вселенная" в инстаграм-сториз опубликовала скриншот с одного из российских пропагандистских медиа. Там Викторию обвиняют в том, что она призвала бойкотировать страну-террориста Россию и вроде бы "не скрывала брезгливость" в отношении россиянки Линниковой.
"Агрессивно настроенная украинка Виктория Апанасенко, ранее призвавшая организаторов "Мисс Вселенной" бойкотировать Россию, не захотела стоять с Линниковой во время совместной фотосессии и не скрывала брезгливости. Очевидно, этой блондинке не хватает чувства такта, а, может, и ума...", – пишет одно из российских изданий.
РосСМИ начали буллинг против украинки / Фото с инстаграм-сториз
"Российские СМИ начали активный буллинг против меня", – прокомментировала статью Виктория Апанасенко. Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова пошутила по поводу фото девушки, которое использовали россияне. Там Виктория позирует с сумочкой. "В сумке биооружие для россиянки. Забыла вытащить. Ужас, которая Виктория коварна", – отреагировала Филимонова.
- Заметим, Анна Филимонова раньше рассказывала, как вела себя "Мисс Россия" Анна Линникова, которая одевала кроваво-красные платья для дефиле и демонстрировала имперские замашки ее страны даже на конкурсе красоты. По словам президентки "Мисс Украина Вселенная", поведение россиянки отвечало всему ее народу. Почему-то об этом СМИ страны-террориста не упомянули.
- "Россиянка вела себя отвратительно. Пыталась притворяться жертвой, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото".