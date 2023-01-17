Украинка Виктория Апанасенко после достойного представления страны на международном конкурсе красоты стала героиней названий в российских СМИ. Они начали буллинг против девушки, ища детали, за которые могли бы оскорбить украинку.

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Что пишут росСМИ об украинке

"Мисс Украина Вселенная" в инстаграм-сториз опубликовала скриншот с одного из российских пропагандистских медиа. Там Викторию обвиняют в том, что она призвала бойкотировать страну-террориста Россию и вроде бы "не скрывала брезгливость" в отношении россиянки Линниковой.

"Агрессивно настроенная украинка Виктория Апанасенко, ранее призвавшая организаторов "Мисс Вселенной" бойкотировать Россию, не захотела стоять с Линниковой во время совместной фотосессии и не скрывала брезгливости. Очевидно, этой блондинке не хватает чувства такта, а, может, и ума...", – пишет одно из российских изданий.

РосСМИ начали буллинг против украинки / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, говорится о ситуации, когда Анна Линникова чуть ли не вплотную подошла к украинке Виктории Апанасенко, чтобы стать рядом. "Мисс Украина Вселенная" попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами, чтобы держать дистанцию по понятным причинам. Она отошла от представительницы страны-террористки спокойно и дипломатично.

"Российские СМИ начали активный буллинг против меня", – прокомментировала статью Виктория Апанасенко. Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова пошутила по поводу фото девушки, которое использовали россияне. Там Виктория позирует с сумочкой. "В сумке биооружие для россиянки. Забыла вытащить. Ужас, которая Виктория коварна", – отреагировала Филимонова.