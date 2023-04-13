Ахтем Сеітаблаєв після розлучення закрутив новий роман

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв досить давно розлучився з дружиною, проте офіційно повідомив про це лише в жовтні 2021 року. Тепер же Ахтем знайшов нову кохану, проте поки її ім'я тримає в секреті.

У програмі ЖВЛ артист підтвердив, що він вже не самотній. Нарешті після розлучення з дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою, Ахтем знову закохався та закрутив новий роман.

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Однак режисер не поспішає ділитися життям та тримає його у таємниці. Ахтем Сеітаблаєв лише лаконічно прокоментував нові стосунки: "Я радію цьому".

Подейкують, що у пари серйозні стосунки. Ходять чутки, що Сеітаблаєв вже живе разом з обраницею, проте актор відмовився це коментувати. "А не буду відповідати на запитання", – з усмішкою відповів він.

Дивіться інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: відео ЖВЛ

Що відомо про розлучення Ахтема Сеітаблаєва: