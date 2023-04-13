Ахтем Сеітаблаєв після розлучення закрутив новий роман
Джерело:"Життя відомих людей"
Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв досить давно розлучився з дружиною, проте офіційно повідомив про це лише в жовтні 2021 року. Тепер же Ахтем знайшов нову кохану, проте поки її ім'я тримає в секреті.
У програмі ЖВЛ артист підтвердив, що він вже не самотній. Нарешті після розлучення з дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою, Ахтем знову закохався та закрутив новий роман.
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Однак режисер не поспішає ділитися життям та тримає його у таємниці. Ахтем Сеітаблаєв лише лаконічно прокоментував нові стосунки: "Я радію цьому".
Подейкують, що у пари серйозні стосунки. Ходять чутки, що Сеітаблаєв вже живе разом з обраницею, проте актор відмовився це коментувати. "А не буду відповідати на запитання", – з усмішкою відповів він.
Дивіться інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим: відео ЖВЛ
Що відомо про розлучення Ахтема Сеітаблаєва:
- Іванна Дядюра – друга дружина режисера. Вона є продюсеркою фільмів чоловіка, а також президентка Міжнародного київського кінофестивалю "Молодість".
- Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра розвивали романтичні стосунки приблизно 10 років. У 2013 році вони одружилися. Церемонія проходила у Судаку, в колі рідних та близьких.
- У подружжі народилась донька Сафіє. Ахтем також має старшу доньку Назли, яка нещодавно вийшла заміж, та сина Селіма від попередніх стосунків. Іванна теж має від минулого шлюбу сина Анатолія.
- Вперше про розрив стосунків продюсерки та режисера стало відомо 22 жовтня. Для пари це було непростим кроком.
- "Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття…", – повідомив тоді Ахтем Сеітаблаєв.