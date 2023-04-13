В программе ЖВЛ артист подтвердил, что он уже не одинок. Наконец после развода с женой, продюсершей Иванной Дядюрой, Ахтем снова влюбился и закрутил новый роман.

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Однако режиссер не спешит делиться жизнью и держит ее в тайне. Ахтем Сеитаблаев только лаконично прокомментировал новые отношения: "Я радуюсь этому".

Поговаривают, что у пары серьезные отношения. Ходят слухи, что Сеитаблаев уже живет вместе с избранницей, однако актер отказался комментировать это. "А не буду отвечать на вопросы", – с усмешкой ответил он.

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Что известно о разводе Ахтема Сеитабаева: