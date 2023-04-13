В программе ЖВЛ артист подтвердил, что он уже не одинок. Наконец после развода с женой, продюсершей Иванной Дядюрой, Ахтем снова влюбился и закрутил новый роман.
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Однако режиссер не спешит делиться жизнью и держит ее в тайне. Ахтем Сеитаблаев только лаконично прокомментировал новые отношения: "Я радуюсь этому".
Поговаривают, что у пары серьезные отношения. Ходят слухи, что Сеитаблаев уже живет вместе с избранницей, однако актер отказался комментировать это. "А не буду отвечать на вопросы", – с усмешкой ответил он.
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Что известно о разводе Ахтема Сеитабаева:
- Иванна Дядюра – вторая жена режиссера. Она является продюсером фильмов мужчины, а также президент Международного киевского кинофестиваля "Молодость".
- Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра развивали романтические отношения около 10 лет. В 2013 году они поженились. Церемония проходила в Судаке, в кругу родных и близких.
- У супругов родилась дочь София. Ахтем также имеет старшую дочь Назлы, недавно вышла замуж, и сына Селима от предыдущих отношений. Иванна тоже имеет от прошлого брак сына Анатолия.
- Впервые о разрыве отношений продюсера и режиссера стало известно 22 октября. Для пары это было непростым шагом.
- "Это достаточно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства…", – сообщил тогда Ахтем Сеитаблаев.