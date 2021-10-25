Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів Каті Осадчій про своє розлучення. Він зазначив, що з дружиною розлучився вже давно. Спершу в мережі вважали, що пара лише розсталась.

Важливо Ахтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбу

Чому розлучився Ахтем Сеітаблаєв

Режисер зазначив, що стосунки між ним та кінопродюсеркою Іванною Дядюрою погіршилися.

Так сталося. У житті кожної людини бувають різні моменти. Я останнім часом став, можливо, трохи більш нервовим. Можливо, від того, що я, скажімо, зовсім інакше уявляв собі подружнє життя. Не знаю, не стало чогось того, що скріпило нас,

– заявив Ахтем Сеітаблаєв.

Та попри все, після розлучення колишня пара зберегла хороші відносини. Зараз їх поєднує спільна донька – Сафіє.

"У нас нормальні стосунки, я бачусь з донькою. Ми розмовляємо, зустрічаємося, відвідуємо різні заходи. Я сподіваюся, що ми залишимося друзями", – зауважив Ахтем.

Чутки про новий роман

Цікаво, що після новини про розрив шлюбу, в мережі з'явилися чутки, що Ахтем зустрічається з молодою акторкою. Однак режисер це заперечив.

"Річ у тім, що нічого такого немає. Так, Ліля дійсно знімалась у мене та зіграла головну роль у стрічці "Чужа молитва". Я надзвичайно ніжно до неї ставлюся, поважаю її та люблю, як доньку та сестру. Але ні, це неправда. Моє серце вільне", – наголосив актор.

Що відомо про розлучення Сеітаблаєва