Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів Каті Осадчій про своє розлучення. Він зазначив, що з дружиною розлучився вже давно. Спершу в мережі вважали, що пара лише розсталась.
Важливо Ахтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбу
Чому розлучився Ахтем Сеітаблаєв
Режисер зазначив, що стосунки між ним та кінопродюсеркою Іванною Дядюрою погіршилися.
Так сталося. У житті кожної людини бувають різні моменти. Я останнім часом став, можливо, трохи більш нервовим. Можливо, від того, що я, скажімо, зовсім інакше уявляв собі подружнє життя. Не знаю, не стало чогось того, що скріпило нас,
– заявив Ахтем Сеітаблаєв.
Та попри все, після розлучення колишня пара зберегла хороші відносини. Зараз їх поєднує спільна донька – Сафіє.
"У нас нормальні стосунки, я бачусь з донькою. Ми розмовляємо, зустрічаємося, відвідуємо різні заходи. Я сподіваюся, що ми залишимося друзями", – зауважив Ахтем.
Чутки про новий роман
Цікаво, що після новини про розрив шлюбу, в мережі з'явилися чутки, що Ахтем зустрічається з молодою акторкою. Однак режисер це заперечив.
"Річ у тім, що нічого такого немає. Так, Ліля дійсно знімалась у мене та зіграла головну роль у стрічці "Чужа молитва". Я надзвичайно ніжно до неї ставлюся, поважаю її та люблю, як доньку та сестру. Але ні, це неправда. Моє серце вільне", – наголосив актор.
Що відомо про розлучення Сеітаблаєва
- Вперше про розрив стосунків продюсерки та режисера стало відомо 22 жовтня. Для пари це було непростим кроком.
- "Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття…", – повідомив тоді Ахтем Сеітаблаєв.
- Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра одружилися у 2013 році, приблизно через 2 роки після початку стосунків.