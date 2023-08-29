Знайшли непритомною за лаштунками: Адель стало погано під час концерту у Лас-Вегасі

Днями британська співачка Адель виступила у Лас-Вегасі. Втім, під час концерту виконавиці стало погано, через що вона змушена була взяти перерву і піти за лаштунки.

Там команда співачки знайшла її без свідомості просто на підлозі. Як виявилось, це трапилось через радикуліт на який виконавиця страждає вже тривалий час.

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Адель зомліла під час концерту у Лас-Вегасі

На щастя, помічники знаменитості були поруч. Вони негайно надали їй першу допомогу відтак виконавиця змогла продовжити свій виступ.

Відомо, що здебільшого хвороба прогресує через стрес або неправильну поставу співачки. Для того, щоб полегшити біль, артистка часто опирається всією вагою на одну ногу, а потім на іншу. Окрім цього, вона почала активно займатися спортом, проте це не дуже ефективно в боротьбі з хворобою.

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