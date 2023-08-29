Там команда певицы нашла ее без сознания прямо на полу. Как оказалось, это случилось из-за радикулита, которым исполнительница страдает уже длительное время.
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Адель упала в обморок во время концерта в Лас-Вегасе
К счастью, ассистенты знаменитости были рядом. Они немедленно оказали ей первую помощь, поэтому певица смогла продолжить свое выступление.
Известно, что в большинстве своем болезнь прогрессирует из-за стресса или неправильной позы певицы. Для того чтобы облегчить боль, артистка часто опирается всем весом на одну ногу, а затем на другую. Кроме того, она начала активно заниматься спортом, однако это не очень эффективно в борьбе с болезнью.
Болезни мировых знаменитостей
- Британского певца Элтона Джона срочно госпитализировали в больницу. СМИ сообщают, что с 76-летним исполнителем произошел несчастный случай в Ницце. По данным журналистов, артист упал и получил травмы. Его сразу доставили в больницу в Монако. Однако сам Элтон пока не выходил на связь в соцсети и не комментировал свое падение.
- Арнольду Шварценеггеру поставили диагноз дислексия. Это болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением при отсутствии нарушений слуха и зрения. Болезнь мешает актеру хорошо читать, невзирая на нормальный интеллект. В школе его часто избивали линейкой из-за этого.
- Модель Белла Хадид страдает болезнью Лайма. Недавно она закончила курс лечения продолжительностью более 100 дней.