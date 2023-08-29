Там команда певицы нашла ее без сознания прямо на полу. Как оказалось, это случилось из-за радикулита, которым исполнительница страдает уже длительное время.

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Адель упала в обморок во время концерта в Лас-Вегасе

К счастью, ассистенты знаменитости были рядом. Они немедленно оказали ей первую помощь, поэтому певица смогла продолжить свое выступление.

Известно, что в большинстве своем болезнь прогрессирует из-за стресса или неправильной позы певицы. Для того чтобы облегчить боль, артистка часто опирается всем весом на одну ногу, а затем на другую. Кроме того, она начала активно заниматься спортом, однако это не очень эффективно в борьбе с болезнью.

Напомним, в ноябре 2021 года Адель впервые за 6 лет вернулась в шоу-бизнес. В средине октября она выпустила клип в черно-белых тонах на песню Easy On Me. Потом артистка представила долгожданный альбом "30". Он посвящен мыслям певицы о материнстве, ее болезненном разводе и сыне. После нового альбома британская исполнительница выступала на приватном концерте, где гостями стали приглашенные звезды и близкие певицы. И уже в июле прошлого года она впервые за 5 лет спела для публики.

Болезни мировых знаменитостей