Танцює з ліфчиками, а прапор не взяв, – Alyona Ayona про прапор України на концерті A$AP Rocky

Американський репер A$AP Rocky днями виступив у Польщі. На його концерті побувала Alyona Ayona. Дівчина принесла на захід український прапор, який передала реперові, однак замість прапора на сцні він підняв угору ліфчики прихильниць.

Українські артистки, які виїхали за кордон, намагаються робити все для того, щоб світ не забував про війну, яка щодня забирає життя ні в чому не винних українців. Alyona Ayona прагнула привернути увагу A$AP Rocky до подій, які відбуваються в нашій країні.

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A$AP Rocky на концерті не взяв прапор України

Alyona Ayona в Польщі побувала на концерті всесвітньо відомого репера A$AP Rocky. Вона викинула на сцену виконавцеві український прапор, однак такий жест залишився без уваги. Замість прапора артист підняв бюстгальтери, які фанатки також викидали йому.

Він з-під прапора витягнув ліфчики, забрав їх, а прапор так і лежить. Танцює з ліфчиками, а прапор не взяв,

– сказала Alyona Ayona.

Через деякий час реперка опублікувала відео, в якому пояснила, що, ймовірно, A$AP Rocky не знає, як виглядає український прапор, тому й проігнорував те, що він був на сцені.

Alyona Ayona про прапор України на концерті A$AP Rocky / Скриншоти інстаграм-сторіс реперки

Хто зі світових зірок виступав з прапором України