99-річного принца Філіпа виписали з лікарні

Джерело:BBC Україна
Чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа виписали з лікарні. Герцог провів там місяць. Це найдовший час його перебування у медичному закладі.
99-річний принц повернувся додому після тривалого лікування та операції. Його госпіталізувати в лютому.
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Папараці сфотографували герцога Единбурзького, коли він повертався додому. Біля входу в лікарню монарха машиною чекали 2 охоронці. Саме з ними принц відправився додому. Лікарі намагалися заховати Філіпа за спеціальною ширмою, коли він йшов до машини.
Схоже, що герцог втомився від перебування в лікарні. Відомо, що він не любить зайвої метушні, тому з нетерпінням очікував, коли зможе покинути стіни медичного закладу.
Принца Філіпа виписали з лікарні / Фото Getty Images
Принца Філіпа виписали з лікарні / Фото Getty Images