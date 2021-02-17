99-річного принца Філіпа госпіталізували через погане самопочуття

Герцога Единбурського госпіталізували за порадою лікаря через погане самопочуття. Він потрапив до лікарні у вівторок ввечері, 16 лютого.

Букінгемський палац повідомив виданню, що принца Філіпа госпіталізували.

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Принца Філіпа госпіталізували

Герцог Единбурзький став погано почуватися. Через це лікар порадив йому провести певний час у лікарні. Його відвезли туди автомобілем.

Чоловіка королеви Єлизавети ІІ госпіталізували у лікарню короля Едуарда VII. Там він залишиться на кілька днів для відпочинку та обстежень.

Госпіталізація герцога є заходом обережності за порадою лікаря після того, як він відчув себе погано. Очікується, що герцог залишиться в лікарні на декілька днів для нагляду та відпочинку,

– заявили в Букінгемському палаці.

Джерело повідомило, що принц Філіп мав погане самопочуття вже кілька днів. Однак його хвороба не пов'язана з коронавірусом.

Сама королева Єлизавета залишилась у Віндзорі.

Що цьому передувало