95-річна Єлизавета ІІ вперше вийшла у світ з тростиною: рідкісні фото

У вівторок вранці, 12 жовтня, королева Єлизавета ІІ з донькою Анною відвідала службу у Вестмінстерському абатстві, що в Лондоні. Вперше за 17 років Її Величність з'явилась з тростиною.

Нові фото Єлизавети ІІ розлетілися мережею, адже вперше за багато років їй довелось скористатися тростиною. Ба більше, до церкви у Вестмінстерському абатстві вона ввійшла не через головний вхід, а коротшим шляхом.

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Як інформує Hello, Букінгемський палац відмовився коментувати останній вихід Її Величності. Так, невідомо, що змусило Єлизавету ІІ взяти до рук тростину – стара травма чи літній вік.

18 років тому королева Єлизавета ІІ перенесла операцію на правому коліні після того, як впала й пошкодила зв'язки. Після хірургічного втручання вона два роки, з 2003-го до 2004-го, виходила у світ з тростиною.

Додамо, святкову службу у Вестмінстерському абатстві провели до 100-річчя Королівського британського легіону. Це благодійна організація, яка фінансово, соціально та емоційно підтримує ветеранів збройних сил.

На публіку Її Величність вийшла з 71-річною донькою – принцесою Анною. Востаннє вони з'являлись разом у червні в рамках туру Шотландією.

Образ королеви Єлизавети ІІ з тростиною

На службу в Лондоні Її Величність одягла пальто улюбленого темно-синього кольору. Під верхній одяг з золотими ґудзиками вона підібрала сукню з дрібним візерунком, елегантний капелюшок з квітами й теплі рукавиці.

95-річна Єлизавета взула чорні лофери та прихопила брендову сумку від люксової марки Launer London. З аксесуарів на ній сережки з перлами, кольє, брошка з сапфірами й діамантами.

й капелюшку.

Єлизавета ІІ обожнює яскраві образи. Днями вона прибула на офіційний захід у морквяному пальті

Єлизавета ІІ з тростиною / Фото Getty Images

Єлизавета ІІ з тростиною / Фото з інстаграму королівської родини