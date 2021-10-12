Церемонія весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка розпочалась о 11:00 за британським часом (і о 13:00 за київським). Торжество проходило в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там у травні 2018 обвінчалися принц Гаррі та Меган Маркл.

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Церемонія шлюбу

Онука Єлизавети II прибула до каплиці в супроводі батька, принца Ендрю. Під час церемонії звучав голос Андреа Бочеллі. Архієпископ Йоркський Джон Сентаму прочитав молитви, а декан Віндзора Девід Коннер правив службу.



Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images



Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images

Вбрання принцеси-нареченої

Євгенія обрала сукню слонової кістки від бренду Peter Pilotto, створену австрійсько-італійським дизайнером. Плечі нареченої були злегка оголені, а ззаду красувався довгий шлейф. Принцеса була без фати, але з сережками та дорогоцінною тіарою зі смарагдами 1919 року.



Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images



Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото Getty Images

Гості весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка

На святкування прийшли не тільки члени королівської родини, але й знаменитості. Серед них – Кара Делевінь, Роббі Вільямс, Наомі Кемпбелл, Демі Мур та інші.

Гості, що завітали на весілля / Фото Getty Images

Після вінчання новоспечене подружжя відправилося на святковий обід, а згодом – на закриту вечірку.