Єлизавета II відвідала один з останніх диких просторів у західному кінці шотландського міста Глазго – The Children's Wood.

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Раніше на тому місці було футбольне поле, а тепер воно дуже важливе для місцевої громади. Люди різних поколінь приїжджають туди для відпочинку. Там вигулюють собак, влаштовують пікніки, прогулюються садом, граються та насолоджуються перебуванням на природі.

Яскравий образ Єлизавети II

Для поїздки Її Величність обрала вишукане пальто яскравого синього кольору. Воно застібалося на великі чорні ґудзики. З-під пальта виділася сукня з квітковим принтом. Єлизавета II полюбляє довершувати аутфіти розкішними брошками, тому й цього разу не обійшлася без елегантного аксесуара. Також серед прикрас доповнила look сережками з великими перлинами.

З взуття вона обрала чорні туфлі на низьких підборах. Волосся королева вклала у фірмову зачіску й одягнула неймовірно красивий капелюх в тон пальта та з декором. На руці висіла чорна сумочка, модель якої дуже любить Її Величність. Образ довершили білі рукавички та макіяж з темною помадою на губах.



Яскравий образ Єлизавети II / Фото Getty Images