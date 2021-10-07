95-річна Єлизавета II повернулась до роботи: яскравий вихід у морквяному пальто
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Британська королева Єлизавета II все частіше тішить своїх підданих появою серед громадськості. Разом з молодшим сином принцом Едвардом вона була присутня на презентації естафети Королівської кийки.
Така подія стала особливо символічною, адже презентація дала старт Іграм Співдружності в Бірмінгемі, які відбудуться у 2022 році. Поява із сином Едвардом не була даремною – матір із сином вже давно є патроном і віцепатроном відповідно у Федерації ігор Співдружності.
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Королева також підписала своє послання Співдружності, яке буде зачитано на церемонії відкриття Ігор Співдружності.
Морквяний образ Єлизавети II
Британська королева 7 жовтня особливо потішила прихильників своїм яскравим вбранням. Вона одягнула морквяне пальто та капелюх, обплетений квітковою композицією, а також рукавички, взуття та сумку чорного кольору. Її одяг прикрашала брошка у формі квітки, а на вухах та шиї – її улюблені прикраси з перлин. Королева виглядала дуже свіжо та красиво ще й завдяки рожевій помаді на губах та легкому рум'янцю.
Єлизавета II сином принцом Едвардом / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Яскрава Єлизавета II / Фото Getty Images
Щодо принца Едварда, графа Вессекського, то він одягнув сірий костюм, блакитну сорочку та чорну краватку.
Наймолодший син Єлизавети II – принц Едвард / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Повернення королеви на публіку
- Варто нагадати, що напередодні королева відвідала Королівський артилерійський полк канадської артилерії у Віндзорському замку.
- Також Єлизавета II 2 жовтня прибула до Шотландії на відкриття сесії парламенту. Це був перший публічний вихід королеви після довгих канікул у Шотландії.
- Зараз Єлизавета II не боїться виходити на публіку, адже цьогоріч вакцинувалась від коронавірусу і почуває себе більш безпечно серед людей.