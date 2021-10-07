Королеві показали житло охоронців і розказали про візит солдатів до Великобританії, їхні будинки та родини в Канаді.

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Новий образ Єлизавети II

Її Величність постала перед солдатами у твідовій спідниці та темно-синьому кардигані, під який одягнула блакитну сорочку. Одяг Єлизавета II поєднала з чорними туфлями улюбленої моделі на низьких підборах.

На руці була чорна лакована сумочка. Королева обожнює додавати до образів різноманітні прикраси. Цього разу це були сережки з перлами та вишукана брошка. Волосся Її Величності вклали у фірмову зачіску, а на обличчі зробили макіяж з акцентом на губах.



Королева Єлизавета II / Фото Getty Images



Королева Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Королева Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Королева Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Королева Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Текст публікації королівської сім'ї:

Наразі полк вперше виконує сторожові обов'язки в Лондоні та Віндзорі.

Її Величність була генерал-капітаном полку з часів коронації 1953 року. Сьогодні вона вручила меч генерал-капітанові, який щороку вручатимуть офіцеру, який продемонстрував зразкове керівництво.

Меч презентували на згадку про 150 років з часу створення полків А та В, які були першою постійною силою.