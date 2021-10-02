Королева Великої Британії нещодавно відновила роботу після канікул. 2 жовтня вона полетіла до Шотландії разом з принцом Уельським Чарльзом та герцогинею Корнуольською Каміллою.

До слова Єлизавета II та принц Чарльз вперше за довгий час вийшли у світ і посадили дерево у Балморалі

Єлизавета II відкрила шосту сесію шотландського парламенту. Вона виступила перед урядовцями й побажала їм плідної роботи попри труднощі та пандемію коронавірусу.



Єлизавета II / Фото Getty Images

Образ Єлизавети II

На публіці королева Великої Британії з'явилась в елегантному look. Вона обрала темну різнобарвну сукню та смарагдове пальто з золотистими ґудзиками. Вбрання Її Величність поєднала з чорними туфлями.

Єлизавета II доповнила образ чорними рукавичками, сумкою, перлинними сережками та стильним капелюшком у тон до пальта. Особливою деталлю стала велика діамантова брошка у вигляді ключа.

Королева вклала волосся кучерями, а губи підкреслила помадою кольору фуксії.



Єлизавета II з принцом Чарльзом, Каміллою та урядовцями / Фото з інстаграму Клеренс-гаузу



Єлизавета II / Фото з інстаграму Клеренс-гаузу

Додамо, що перший офіційний вихід Єлизавети II був по-особливому атмосферний та затишний. Вона разом з принцом Вільямом посадила дерево на території королівської резиденції. На заході заснували проєкт The Queen's Green Canopy ("Зелений купол королеви"), присвячений платиновому ювілею правління королеви.